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14:16, 9 июля 2025Россия

В Госдуме объяснили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Депутат Чепа призвал не доверять подлинности публикации слов Трампа о Москве
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Алексей Чепа

Алексей Чепа . Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Депутат Госдумы Алексей Чепа призвал не доверять телеканалу CNN, который опубликовал запись с угрозами президента США Дональда Трампа «разбомбить Москву». Слова парламентария приводит Life.ru.

«Я сомневаюсь, что такое могло быть, потому что Трамп был гораздо мудрее, и здесь он противостоял политике демократов. Понимая, что разбомбить в пух и прах Москву — это заявление Байдена, играть и лить воду на его мельницу он бы, наверное, не стал», — сказал он.

По мнению депутата, президент России Владимир Путин не стал бы терпеть подобные высказывания. Чепа также допустил, что появление подобной записи является попыткой дискредитации Трампа.

Ранее CNN опубликовал запись, где Трамп в 2024 году на одном из собраний по сбору средств на свою президентскую кампанию заявил донорам, что угрожал Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину «разбомбить к чертям» Москву и Пекин, если будут начаты военные действия в отношении Украины и Тайваня.

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