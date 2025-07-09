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12:36, 9 июля 2025Россия

В Госдуме прокомментировали высказанные Трампом угрозы в адрес России и Китая

Депутат Картаполов заявил, что Трамп играет на публику, угрожая бомбить Москву
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что президент США Дональд Трамп играет на публику, угрожая бомбить Москву и Пекин. Комментарий депутата об угрозах американского лидера в сторону России и Китая приводит РИА Новости.

Накануне стало известно, что глава Белого дома угрожал президенту России Владимиру Путину бомбить Москву, если тот решит войти на Украину.

По мнению Картаполова, к этим заявлениям президента США следует относиться спокойно, поскольку политик отличается экспрессивностью. «Надо ориентироваться не на слова, а на поступки, что мы и будем делать», — подчеркнул парламентарий.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в одном из постов в соцсетях дал прозвище Американец Трампу.

ЖЗЛ
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