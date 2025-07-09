В Госдуме прокомментировали высказанные Трампом угрозы в адрес России и Китая

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что президент США Дональд Трамп играет на публику, угрожая бомбить Москву и Пекин. Комментарий депутата об угрозах американского лидера в сторону России и Китая приводит РИА Новости.
Накануне стало известно, что глава Белого дома угрожал президенту России Владимиру Путину бомбить Москву, если тот решит войти на Украину.
По мнению Картаполова, к этим заявлениям президента США следует относиться спокойно, поскольку политик отличается экспрессивностью. «Надо ориентироваться не на слова, а на поступки, что мы и будем делать», — подчеркнул парламентарий.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в одном из постов в соцсетях дал прозвище Американец Трампу.