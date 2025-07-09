В Госдуме прокомментировали высказанные Трампом угрозы в адрес России и Китая

Депутат Картаполов заявил, что Трамп играет на публику, угрожая бомбить Москву

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что президент США Дональд Трамп играет на публику, угрожая бомбить Москву и Пекин. Комментарий депутата об угрозах американского лидера в сторону России и Китая приводит РИА Новости.

Накануне стало известно, что глава Белого дома угрожал президенту России Владимиру Путину бомбить Москву, если тот решит войти на Украину.

По мнению Картаполова, к этим заявлениям президента США следует относиться спокойно, поскольку политик отличается экспрессивностью. «Надо ориентироваться не на слова, а на поступки, что мы и будем делать», — подчеркнул парламентарий.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в одном из постов в соцсетях дал прозвище Американец Трампу.