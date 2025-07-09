В Кремле одним словом ответили на вопрос о желании ВСУ вернуть позиции в Курской области

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал желание Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернуть позиции в Курской и Белгородской областях. Его слова публикует ТАСС.
Песков ответил на вопрос журналистов о реакции Кремля одним словом — «никак». «[В Кремле] никак не отреагировали», — сказал он.
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«Вы знаете, что наши войска продвигаются вперед», — отметил он, добавив, что сейчас ведется работа по созданию буферной зоны на территории проведения специальной военной операции (СВО) на Украине для обеспечения безопасности России.
Ранее в Кремле заявили, что Россия каждый день продвигается в зоне СВО и Украине придется соглашаться с меняющимися каждый день реалиями.