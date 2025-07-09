В Кремле одним словом ответили на вопрос о желании ВСУ вернуть позиции в Курской области

Песков прокомментировал желание ВСУ вернуть позиции в Курской области

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал желание Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернуть позиции в Курской и Белгородской областях. Его слова публикует ТАСС.

Песков ответил на вопрос журналистов о реакции Кремля одним словом — «никак». «[В Кремле] никак не отреагировали», — сказал он.

«Вы знаете, что наши войска продвигаются вперед», — отметил он, добавив, что сейчас ведется работа по созданию буферной зоны на территории проведения специальной военной операции (СВО) на Украине для обеспечения безопасности России.

Ранее в Кремле заявили, что Россия каждый день продвигается в зоне СВО и Украине придется соглашаться с меняющимися каждый день реалиями.