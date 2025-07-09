В Москве диалог мигранта с сотрудником военкомата во время рейда сняли на видео

В Москве диалог мигранта с сотрудником военкомата попал на видео

В Москве диалог мигранта с сотрудником военкомата сняли на видео. Его опубликовал телеканал «Царьград» в Telegram.

На кадрах мужчина в военной форме проверяет документы у гражданина одной из среднеазиатских республик. «Кем работаете?» — спрашивает сотрудник военкомата. «Да», — отвечает иностранец. На повторный вопрос он говорит: «Я». После этого военнослужащий просит иностранца пройти в сторону.

По данным канала, в ходе рейда против нелегалов в столице проверили две тысячи человек.

Ранее в Петербурге мигранты попытались спрятаться от силовиков во время рейда в рамках борьбы с нелегалами. Их бегство и попытки спрятаться в недостроенных зданиях сняли на видео.