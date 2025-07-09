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14:12, 9 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на готовящийся сюрприз Трампа

Депутат Чепа призвал Трампа не угрожать России сюрпризами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Президенту США Дональду Трампу не стоит угрожать России некими сюрпризами, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Вместе с тем он заметил, что недовольство американского лидера затягиванием украинского конфликта понятно.

«Мы ничего не боимся, и нас ничем не запугаешь, — сказал политик. — И угрожать нам не нужно. Конечно, Трамп недоволен результатами по урегулированию украинского конфликта. Выяснилось, что завершить его нельзя ни за один день, ни за месяц. Вряд ли Трамп представлял, что встретит такое противодействие со стороны партнеров по НАТО».

Депутат напомнил, что скоро в США состоятся промежуточные выборы, очень важные для президента. По этой причине, по мнению политика, Трампу необходимо зафиксировать за собой как можно больше дипломатических побед.

«Если бы он сказал, что давайте сначала проведем выборы на Украине, а потом будем заниматься урегулированием, это одно. Проблема в том, что действующий президент Владимир Зеленский сам по себе является большим тормозом мирного соглашения, потому что для него это конец», — заметил депутат.

Ранее Трамп заявил, что недоволен российским коллегой Владимиром Путиным. Он также пообещал оставить свой ответ Москве «небольшим сюрпризом».

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