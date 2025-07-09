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23:01, 9 июля 2025Россия

В России ответили на решение Германии продолжать поставки оружия Украине

Сенатор Косачев: ФРГ во главе с Мерцем сделала выбор в пользу войны на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Константин Косачев

Константин Косачев. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, что по Украине «дипломатические средства исчерпаны», поэтому Берлин будет продолжать поставки оружия Киеву. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

Косачев подчеркнул, что Германия во главе с Мерцем окончательно сделала выбор в пользу войны. «Ведь когда дипломатия считается "исчерпанной", это прямая подготовка к войне. Сейчас — подготовка Европы (вновь во главе с Германией) к войне с Россией», — отметил он.

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По мнению политика, политики Европы не могут себе позволить «ненападение» на Россию, поэтому провокации от балтийских стран, Закавказья, «или где-то еще» будут усиливаться.

Ранее Мерц заявил, что возможности завершить конфликт на Украине дипломатическим путем исчерпаны. По этой причине Германия будет продолжать поддержку Киева, подчеркнул он.

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