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18:12, 9 июля 2025Россия

В России указали на попытки срыва переговоров с Украиной

Депутат ГД Слуцкий указал на попытки Запада сорвать переговоры России и Украины
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Депутат Госдумы (ГД) Леонид Слуцкий указал на попытки Запада сорвать переговоры России и Украины. Мнением он поделился в своем Telegram.

Политик отреагировал на заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который ранее назвал невозможным урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем и объявил о продолжении поддержки Киева.

«Фридрих Мерц перенял эстафету у [бывшего премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона и решил сорвать российско-украинские переговоры по урегулированию конфликта?» — высказался Слуцкий.

Парламентарий заявил, что на Западе с трибуны «бросаются абсолютно лживыми обвинениями в отношении России».

«Якобы Россия "использует военную силу, чтобы открыто поставить под сомнение право на существование целой страны, и намеревается уничтожить политическую свободу всего европейского континента". Полная чушь и откровенный обман. Мы неоднократно говорили на всех уровнях и с разных трибун: Россия ни на кого в Европе не собирается нападать», — заключил Слуцкий.

При этом он обратил внимание на то, что Еврокомиссия включила в проект бюджета на 2028–2034 годы «поддержку Украины» на около 100 миллиардов евро.

Ранее на заявления Мерца отреагировал депутат Госдумы Алексей Чепа. Он высказал позицию, что канцлер ФРГ таким образом пытается пролоббировать милитаризацию экономики страны.

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