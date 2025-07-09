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13:10, 9 июля 2025Россия

В российском регионе школьников обяжут заниматься ушу

В Вологодской области школьников обяжут заниматься ушу
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: A_Lesik / Shutterstock / Fotodom  

В Вологодской области школьников обяжут заниматься ушу. Об этом сообщает НСН в Telegram.

С 1 сентября занятия начнутся в 11 школах региона. Китайскими боевыми искусствами школьники будут заниматься в рамках пробного проекта, отмечает издание.

Инициатором внедрения ушу к школьную программу выступил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Ранее в Госдуме предложили отменить оценки по ряду предметов. В списке оказались изобразительное искусство, музыка, труд и физкультура. Также авторы законопроекта призвали положить конец практике так называемых промежуточных смен, существующих в некоторых школах.

ЖЗЛ
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