В российском регионе школьников обяжут заниматься ушу

В Вологодской области школьников обяжут заниматься ушу

В Вологодской области школьников обяжут заниматься ушу. Об этом сообщает НСН в Telegram.

С 1 сентября занятия начнутся в 11 школах региона. Китайскими боевыми искусствами школьники будут заниматься в рамках пробного проекта, отмечает издание.

Инициатором внедрения ушу к школьную программу выступил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Ранее в Госдуме предложили отменить оценки по ряду предметов. В списке оказались изобразительное искусство, музыка, труд и физкультура. Также авторы законопроекта призвали положить конец практике так называемых промежуточных смен, существующих в некоторых школах.