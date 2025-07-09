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04:03, 9 июля 2025Мир

В США заявили о наличии у России всего необходимого для победы любым путем

Подполковник США Дэвис: У России есть все необходимое для победы любым путем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

У России есть все необходимое для победы любым путем. Об этом заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис, запись интервью опубликована на YouTube.

«Россия своего добьется, путем переговоров или военным путем. И они уже доказали, что возможности у них есть, в отличие от киевского режима», — отметил он. По его словам, российские специалисты способны анализировать информацию и им известно, что объем поставок Киеву сокращается.

Ранее Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отбросил все мысли о мирном завершении конфликта и ведет себя так, словно его армия побеждает на поле боя. По его словам, некоторые американские сенаторы до сих пор «несут чепуху» и заявляют о наличии средств давления на Россию. Дэвис назвал эти заявления бредом.

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