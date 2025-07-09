В Венгрии предложили заменить российскую нефть одесской

Bloomberg: В Венгрии предложили заменить российскую нефть поставками из Одессы

Венгрия может отказаться от российской нефти, если ей найдется эффективная альтернатива. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Уточняется, что крупнейшая нефтяная компания страны Mol в качестве таковой видит реанимацию трубопровода из Одессы, по которому она могла бы получать сырье, которое доставляется танкерами в украинский порт.

Предприятие не смущает, что сейчас Одесса подвергается обстрелам, а значительные участки Черного моря заминированы.

Договорившись с западными страховщиками, Киев наладил морской торговый маршрут. И в Mol рассматривают нефтепровод, идущий из Одессы в город Броды Львовской области, лучшим вариантом диверсификации поставок, пишет агентство.

Ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россию не напугают новые санкции Евросоюза.

