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05:03, 9 июля 2025Экономика

В Венгрии предложили заменить российскую нефть одесской

Bloomberg: В Венгрии предложили заменить российскую нефть поставками из Одессы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Венгрия может отказаться от российской нефти, если ей найдется эффективная альтернатива. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Уточняется, что крупнейшая нефтяная компания страны Mol в качестве таковой видит реанимацию трубопровода из Одессы, по которому она могла бы получать сырье, которое доставляется танкерами в украинский порт.

Предприятие не смущает, что сейчас Одесса подвергается обстрелам, а значительные участки Черного моря заминированы.

Договорившись с западными страховщиками, Киев наладил морской торговый маршрут. И в Mol рассматривают нефтепровод, идущий из Одессы в город Броды Львовской области, лучшим вариантом диверсификации поставок, пишет агентство.

Ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россию не напугают новые санкции Евросоюза.

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