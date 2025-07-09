В Венгрии предложили заменить российскую нефть одесской

Венгрия может отказаться от российской нефти, если ей найдется эффективная альтернатива. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Уточняется, что крупнейшая нефтяная компания страны Mol в качестве таковой видит реанимацию трубопровода из Одессы, по которому она могла бы получать сырье, которое доставляется танкерами в украинский порт.
Предприятие не смущает, что сейчас Одесса подвергается обстрелам, а значительные участки Черного моря заминированы.
Договорившись с западными страховщиками, Киев наладил морской торговый маршрут. И в Mol рассматривают нефтепровод, идущий из Одессы в город Броды Львовской области, лучшим вариантом диверсификации поставок, пишет агентство.
Ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россию не напугают новые санкции Евросоюза.