В вызвавшем скандал из-за многоженства ДУМ России оценили взявшего вторую жену мужчину

Член ДУМ РФ Аляутдинов сравнил с животным взявшего вторую жену мусульманина

Погрязший в долгах, взявший вторую жену и бивший первую супругу мусульманин является безответственным «человеком-животным». Так мужчину оценил в Telegram член Духовного управления мусульман (ДУМ) России, глава совета улемов организации и муфтий Мемориальной мечети в Москве Шамиль Аляутдинов.

По словам Аляутдинова, он надеется, что мужчина не успел взять кредиты на обратившуюся к нему первую жену. Член ДУМ отметил, что в ситуации, когда мусульманин не разобрался с долгами и кредитами, а также с личными отношениями с первой супругой, ему не стоит совершать второй мусульманский брак, никах. Саму идею второго брака Аляутдинов не осудил. При этом организация, в которой состоит Аляутдинов ранее вызвала скандал из-за выпуска фетвы (постановления) о разрешении многоженства. Лишь после общественного резонанса и вмешательства прокуроров ДУМ отменило решение.

«Якобы вторую жену нашел, при том что он не может обеспечить даже одну семью... Недопустимо создавать еще одну семью, когда ты не можешь одну обеспечить», — заявил он. Муфтий сравнил упомянутого мужчину с животным и добавил, что даже звери ведут себя более ответственно.

Аляутдинов добавил, что обратившейся к нему за советом женщине следует научиться защищаться, так как никому не позволено бить женщин. Позиция члена ДУМ отличается от мнения имама казанской мечети «Ирек» Тимура Камаева, который подробно рассказал мусульманам, как следует «правильно побивать» супругу.