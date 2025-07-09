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15:48, 9 июля 2025Культура

Вероятность романа Бузовой и Киркорова оценили

Сваха Осипова: Ольга Бузова и Филипп Киркоров очень похожи друг на друга
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Сваха Анна Осипова оценила вероятность романа певицы Ольги Бузовой и артиста Филиппа Киркорова. Ее комментарий приводит сайт «Страсти».

Эксперт отметила, что артисты не раз провоцировали публику неоднозначным поведением по отношению друг к другу, и каждый раз людям «хочется соединить их в пару». «Мне кажется, что эти двое очень похожи друг на друга: амбициозные, упрямые, целеустремленные и очень-очень трудолюбивые», — сказала Осипова.

При этом, по мнению свахи, если у Бузовой и Киркорова завяжутся романтические отношения, то им будет трудно ужиться в одном пространстве. «Они попросту не способны дать друг другу ту поддержку и понимание, в котором нуждаются сами. Им нужны "земные" спутники жизни, которые ждут дома с горячим ужином и теплым пледом, а не полное отражение себя», — заявила она.

Осипова подчеркнула, что на данный момент исполнители «женаты» только на сцене.

Ранее Киркорова сняли облизывающим палец Бузовой на концерте певца Димы Билана. Также артисты целовались на камеру.

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