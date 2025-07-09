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12:53, 9 июля 2025Мир

ВКС России нанесли самый мощный удар по Украине

«МК»: ВКС России нанесли один из самых мощных ударов по Украине с начала СВО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: ГСЧС Украины

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли один из самых мощных ударов по Украине с начала специальной военной операции (СВО). Об этом пишет «Московский комсомолец» («МК»).

По данным издания, Украина подверглась атаке 728 беспилотников типа «Герань», а также ракет «Искандер-К» и «Кинжал». Основной удар пришелся на город Луцк на западе страны.

9 июля Минобороны России раскрыло подробности отражения ночной атаки украинских войск. По данным ведомства, в небе над российскими регионами было сбито 86 вражеских дронов, 23 их них — над Курской областью.

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