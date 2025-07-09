Впервые побеждены два смертельно опасных вируса

Nature: Двухкомпонентная молекула нейтрализует вирусы Нипах и Хендра

Ученые разработали антитело, которое одновременно нейтрализует два из самых опасных вирусов на планете — Нипах и Хендра — и при этом мешает им мутировать и уходить от терапии. Результаты работы опубликованы в Nature.

Оба вируса относятся к семейству henipavirus и вызывают тяжелые воспаления легких и мозга с высокой летальностью. Вирус Нипах регулярно вспыхивает в странах Южной Азии, особенно в Бангладеш и Индии, а Хендра — в Австралии, где передается от летучих мышей через лошадей к человеку. На сегодняшний день вакцины и одобренных лекарств против этих инфекций не существует.

Новый препарат представляет собой двухкомпонентную молекулу, которая соединяет нанотело DS90 — оно блокирует белок слияния вируса — с уже известным антителом m102.4, мешающим вирусу прикрепиться к клетке. Такое «двуствольное» решение оказалось не только эффективнее по силе действия, но и надежнее с точки зрения устойчивости: вирус не смог выработать к нему мутации даже после повторных попыток.

В экспериментах на животных препарат обеспечил полную защиту, если вводился до заражения, и спас половину инфицированных, если применялся уже после. Причем он работал против обоих вирусов — как Нипах, так и Хендра — включая разные штаммы и потенциальные мутанты. Исследователи отмечают, что такая стратегия может стать универсальной моделью для борьбы с особо опасными вирусами, а сами нанотела благодаря своей компактности и стабильности подходят для быстрого производства, хранения без холодильников и даже доставки в виде ингаляций.

Ранее ученые приблизились к созданию лекарства от ВИЧ, впервые заставив вирус выйти из укрытия внутри иммунных клеток с помощью мРНК. Технология использует наночастицы нового поколения, чтобы сделать скрытый вирус видимым для иммунной системы.