Встречавшаяся с женатым начальником женщина спустя годы решилась на неожиданный поступок

Пользовательница Reddit с ником ThrowRA_bosswife, в прошлом встречавшаяся с женатым начальником, спустя годы решилась на неожиданный поступок. Большинство комментаторов не поддержали ее решение.

По словам женщины, когда ей было 19 лет, она долгое время встречалась со своим женатым руководителем. Она вспомнила, что все началось с одного вечера, когда она и ее босс допоздна засиделись вдвоем на работе. Несколько часов они просто непринужденно общались, а после этого начали еще и переписываться. Через некоторое время он поцеловал ее на парковке, провожая с работы домой. Все это время девушка знала, что у ее начальника, которому тогда было 29 лет, есть жена. Более того, ThrowRA_bosswife приходила домой к нему по утрам, как только его супруга покидала жилище.

«Он знал, что я очень неопытна, поскольку до него у меня был только один партнер — мой бывший парень. Он сказал, что не видит проблем в том, чтобы не торопиться [с сексом], но установил правило — никаких штанов, когда мы обнимаемся. Из-за чего мы, разумеется, достаточно быстро начали заниматься сексом. Это продолжалось около шести месяцев, на протяжении которых мы даже признавались друг другу в любви», — написала автор.

Отношения пошли на спад, когда жена мужчины обнаружила, что он слишком уж часто названивает коллеге. Он уволился, но поначалу все равно звонил и заходил, однако это происходило все реже. Девушка тем временем успела завести новый роман — уже с неженатым сверстником. Когда любовник узнал об этом, он сильно разозлился и заблокировал девушку в социальных сетях. А за нового молодого человека ThrowRA_bosswife в итоге вышла замуж.

«Я думала об этом очень долго и чувствую себя ужасно из-за всего этого. Я хочу извиниться перед его женой. Я знаю, что это ничего не меняет, но я знаю, что причинила ей боль», — написала ThrowRA_bosswife.

Подавляющее большинство комментаторов посоветовали женщине ни в коем случае не рассказывать супруге бывшего начальника о его изменах. По их мнению, это лишь причинит ей боль, но ни в коем случае не исправит ситуацию.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о конфликте в семье, вспыхнувшем из-за желания 42-летнего мужа пойти на церемонию прощания с его бывшей любовницей. По словам автора темы, отношения с ней он поддерживал много лет назад.