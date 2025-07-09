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15:04, 9 июля 2025Моя страна

Жители Омска полепили снежки в июле

В Омске в июле выпали сугробы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Несколько районов города Омска засыпало крупным градом в июле. Об этом пишет Telegram Mash Siberia.

9 июля вместе с сильной грозой в городе начался град. Осадки были такими обильными, что в Старом Кировске и Таврическом районе выпали целые сугробы. Местные жители даже успели полепить снежки из ледышек.

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