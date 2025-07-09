Жители Омска полепили снежки в июле

В Омске в июле выпали сугробы

Несколько районов города Омска засыпало крупным градом в июле. Об этом пишет Telegram Mash Siberia.

9 июля вместе с сильной грозой в городе начался град. Осадки были такими обильными, что в Старом Кировске и Таврическом районе выпали целые сугробы. Местные жители даже успели полепить снежки из ледышек.

В апреле в Новгородской области выпал град размером с перепелиное яйцо. Жители поселка Крестцы опубликовали в соцсетях фото, демонстрируя последствия стихии. По словам очевидцев, они впервые видели такой крупный град в населенном пункте.