Звезда «Папиных дочек» назвал ошибкой съемки в продолжении шоу

Актер Самойленко назвал ошибкой съемки в продолжении «Папиных дочек»

Актер Александр Самойленко, известный по роли дантиста Андрея Антонова в сериале «Папины дочки», назвал ошибкой съемки в продолжении шоу. Его комментарий приводит сайт «Страсти».

По словам Самойленко, его уговорили принять участие в проекте, и он снялся только в одном эпизоде. «Я понял, что совершил очередную ошибку. Не надо было соглашаться. Вступать в одну и ту же воду бессмысленно. Я посмотрел первую серию, мне она не понравилась», — сказал артист.

Он добавил, что ему был понятен старый формат шоу. «А сейчас еще кино снимают. Мне кажется, это не та история. Хотя она нравится зрителям, раз снимают. У каждого свой вкус», — заключил он.

Ранее звезду «Папиных дочек» Анастасию Сиваеву, исполнившую роль Даши Васнецовой, заметили на съемках продолжения сериала.