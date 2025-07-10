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14:44, 10 июля 2025Наука и техника

Американские бомбардировщики B-1B получат больше гиперзвуковых ракет

TWZ: Бомбардировщики B-1B ВВС США получат пилоны для внешней подвески ракет
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pontus Lundahl / Globallookpress.com

Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer Военно-воздушных сил (ВВС) США получат больше бомб и ракет. ВВС планируют установить на самолеты внешние пилоны для подвески вооружения, пишет TWZ.

«Пилоны повысят и без того значительную способность B-1 нести большую и разнообразную полезную нагрузку, с особым вниманием к будущему гиперзвуковому оружию», — говорится в материале.

ВВС запросили более 50 миллионов долларов из планируемого бюджета на 2026 год на установку пилонов. Программа External Heavy-Stores Pylon позволит увеличить боевую нагрузку B-1B. Также она снизит риски при переходе на новые средства поражения до появления серийных бомбардировщиков B-21.

В рамках программы интеграции гиперзвуковых ракет B-1 несли вооружение на пилонах Load Adaptable Modular (LAM). Неизвестно, сколько LAM сможет нести каждый B-1B. Boeing работает над новыми пилонами с 2023 года. Компания сообщала, что изделие позволит нести до 3400 килограммов нагрузки. Автор допустил, что LAM позволит B-1B использовать гиперзвуковые ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) на внешней подвеске.

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В ходе экспериментов ВВС использовали шесть мест, которые изначально были заложены в конструкцию самолета для перевозки крылатых ракет с ядерной боевой частью. Большинство точек подвески перестали использовать после холодной войны и ликвидации ядерного потенциала B-1. ВВС используют один кронштейн для установки контейнера целеуказания.

В июне стало известно, что ВВС США планируют возобновить программу разработки гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух» AGM-183A ARRW.

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