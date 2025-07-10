В Госдуме оценили возможность запрета продажи iPhone из-за нового закона

Свинцов: Если на технике Apple не будет RuStore, то от нее придется отказываться

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов прокомментировал новый закон, запрещающий американской компании Apple ограничивать установку российского магазина приложений RuStore на устройства. В разговоре с KP.RU он оценил возможность ограничения продажи iPhone и другой техники компании в России.

Свинцов отметил, что Apple должна будет решить вопрос с установкой RuStore на устройства до 1 сентября, когда закон о RuStore вступит в силу. «Если Apple не захочет [соблюдать закон], то потихонечку, наверное, придется от ее техники отказываться», — высказался депутат.

При этом, как он уточнил, даже если Apple откажется устанавливать RuStore, граждане все равно смогут ввозить устройства компании в Россию, но только для личного пользования. «Официально продавать, официально завозить, официально растаможивать без всего предустановленного спектра российского программного обеспечения не получится», — пояснил парламентарий.

7 июля стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий Apple ограничивать установку RuStore на устройства. Согласно документу, иностранные компании также не должны будут препятствовать тому, чтобы российские пользователи загружали приложения из RuStore и проводили оплату внутри магазина.