Армия России ударила «Искандером» по временной базе морской пехоты ВСУ

Минобороны: Армия России ударила по пункту временной дислокации ВСУ у Баратовки

Российская армия ударила по временной базе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Баратовки в Николаевской области. Об этом сообщило Минобороны России, пишет РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, удар нанесен «Искандером» по пункту дислокации 35-й бригады морской пехоты. Потери украинской стороны не приводятся.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. По данным военкоров, дронами «Герань» поражены завод «Артем» и «Кузня на Рыбальском», где производилось и ремонтировалось вооружение ВСУ.

Позже факт удара подтвердило российское Минобороны. Там уточнили, что высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками поражены предприятия военно-промышленного комплекса в столицы Украины, а также инфраструктура военного аэродрома.