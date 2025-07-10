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12:03, 10 июля 2025Россия

Армия России ударила «Искандером» по временной базе морской пехоты ВСУ

Минобороны: Армия России ударила по пункту временной дислокации ВСУ у Баратовки
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российская армия ударила по временной базе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Баратовки в Николаевской области. Об этом сообщило Минобороны России, пишет РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, удар нанесен «Искандером» по пункту дислокации 35-й бригады морской пехоты. Потери украинской стороны не приводятся.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. По данным военкоров, дронами «Герань» поражены завод «Артем» и «Кузня на Рыбальском», где производилось и ремонтировалось вооружение ВСУ.

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Позже факт удара подтвердило российское Минобороны. Там уточнили, что высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками поражены предприятия военно-промышленного комплекса в столицы Украины, а также инфраструктура военного аэродрома.

Вот это да!
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