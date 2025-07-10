Банда уборщиков аэропорта украла из самолета чипсы и сладости на сотни тысяч евро

PYOK: Сотрудники аэропорта в Манчестере попались на краже товаров из duty free

Банда сотрудников аэропорта Манчестера, Великобритания, украла из самолета чипсы, сладости, алкоголь и сигареты на сотни тысяч евро и попалась благодаря скрытым камерам. Об этом сообщает PYOK.

По данным таблоида, на происходящее обратили внимание работники авиакомпании Aer Lingus, из самолетов которых регулярно пропадали товары из duty free. Они решили найти виновных и установили камеры видеонаблюдения на лайнерах. Им удалось запечатлеть, как десять уборщиков авиагавани с помощью специальных инструментов прорезали металлические пломбы безопасности и получили доступ к тележкам с товарами из магазинов беспошлинной торговли.

Общий ущерб от краж составил около 200 тысяч евро (18 миллионов рублей), хотя уборщикам предъявили обвинение лишь за товары на сумму 1,2 тысячи евро (109 тысяч рублей), потому что остальное не было зафиксировано камерой.

Ранее сотрудник российского аэропорта украл у пассажирки люксовые часы и попался. Сначала мужчина отнес пакет с дорогим аксессуаром в служебное помещение, а затем решил присвоить его.

