В РАН рассказали о желании Трампа показать свою власть

Батюк: Трамп разговорами о санкциях против России хочет показать свою власть

Американский президент Дональд Трамп говорит о зависимости новых антироссийских санкций от его решения, так как хочет подать всему миру сигнал, что полностью контролирует ситуацию в Штатах. Об этом заявил главный научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, пишет РИА Новости.

По его словам, Трамп хочет показать свою власть. «Это сигнал, безусловно, для Москвы в первую очередь. О том, какой Трамп могущественный, конгресс у него в кармане, стоит ему только щелкнуть пальцами — будут самые жуткие, кошмарные санкции из ада. Так что соглашайтесь на условия Трампа», — объяснил эксперт.

Ранее Politico сообщила, что Трамп готов одобрить законопроект об ужесточении антироссийских санкций, но с условием, что в документе ему дадут право иметь больше контроля.