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15:09, 10 июля 2025Мир

Британия отправит Украине ракеты для ПВО

Великобритания поставит Украине пять тысяч ракет для ПВО
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: CPL Tim Laurence Raf / Reuters

Великобритания поставит Украине пять тысяч ракет для противовоздушной обороны (ПВО), произведенных компанией Thales в Белфасте. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

«Это позволит британской компании Thales поставить более 5000 зенитных ракет, что не только значительно укрепит обороноспособность Великобритании, но и позволит Украине продолжать борьбу», — говорится в документе.

Поставки будут осуществляться в рамках оборонного соглашения между Лондоном и Киевом, которое будет подписано на конференции по восстановлению Украины в Риме.

Сделка позволит Британии увеличить расходы на оборону и создать рабочие места, говорится в заявлении.

Ранее министр обороны королевства Джон Хили заявил, что Великобритания не отказывалась от идеи направить свои войска на Украину после установления возможного режима прекращения огня. Он подчеркнул, что Лондон готов обеспечить Киеву такую помощь, чтобы страна в будущем могла «самостоятельно защищать свою территорию».

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