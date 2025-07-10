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14:05, 10 июля 2025Бывший СССР

Убийство полковника СБУ в Киеве назвали добрым знаком

Военкор Коц назвал добрым знаком убийство полковника СБУ Воронича в Киеве
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Убийство полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича в Киеве является добрым знаком. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале.

«Хочется верить, что почалося. (...) Бить надо не по центрам принятия решений, а по лицам, их принимающим», — подчеркнул военкор.

Коц прокомментировал покушение на Воронича утром 10 июля в Киеве и назвал бессмысленными удары по зданию СБУ или офиса президента Украины. По его мнению, России необходимо наносить удары по высшему офицерскому составу Украины, начиная от бригадного уровня или ниже.

Утром 10 июля бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что в Киеве застрелили полковника СБУ Ивана Воронича. Позднее ведомство подтвердило гибель сотрудника.

Вот это да!
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