Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:32, 10 июля 2025Бывший СССР

На Украине высмеяли новую помощь Трампа

Депутат Дмитрук назвал имитацией помощи слова Трампа о поставке ракет Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук прокомментировал обещание президента США Дональда Трампа отправить Украине несколько зенитных ракет-перехватчиков для систем Patriot. Об этом он написал в Telegram-канале.

Дмитрук высмеял новую помощь Трампа и назвал ее имитацией.

«Звучит красиво. Но, по факту, это политическая жестикуляция, не имеющая никакого значения ни на поле боя, ни для защиты страны в целом», — подчеркнул он.

По мнению депутата, американский лидер стремится сделать политический ход, что он помог Киеву, поскольку дал ракеты.

Ранее Трамп обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot. Кроме того, он заверил в содействии поиску дополнительных каналов поставки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин снял с должности заместителя Лаврова

    52-летняя София Вергара показала фигуру в купальнике с откровенными вырезами

    В Германии высказались о колебаниях Трампа между диалогом и конфронтацией с Россией

    В США указали на дыры в обороне Украины

    Трампа осудили за решение поставлять оружие Украине

    Эксперт объяснил слова Трампа о помощи Украине

    Жители Курска рассказали о своих чувствах после гибели пятилетнего ребенка из-за удара ВСУ

    Минтруд опроверг информацию о планах завезти в Россию миллион трудовых мигрантов из Индии

    Заключенные подрались с женщинами во время свидания в тюрьме и попали на видео

    Американские генералы встревожились из-за количества F-35

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости