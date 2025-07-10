На Украине высмеяли новую помощь Трампа

Депутат Дмитрук назвал имитацией помощи слова Трампа о поставке ракет Украине

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук прокомментировал обещание президента США Дональда Трампа отправить Украине несколько зенитных ракет-перехватчиков для систем Patriot. Об этом он написал в Telegram-канале.

Дмитрук высмеял новую помощь Трампа и назвал ее имитацией.

«Звучит красиво. Но, по факту, это политическая жестикуляция, не имеющая никакого значения ни на поле боя, ни для защиты страны в целом», — подчеркнул он.

По мнению депутата, американский лидер стремится сделать политический ход, что он помог Киеву, поскольку дал ракеты.

Ранее Трамп обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot. Кроме того, он заверил в содействии поиску дополнительных каналов поставки.