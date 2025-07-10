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17:48, 10 июля 2025Экономика

Доллару предсказали очередной виток нестабильности

Bloomberg: Доллар перестал быть убежищем, а стал источником нестабильности
Кирилл Луцюк

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Несмотря на то, что в последнее время волатильность доллара немного снизилась, есть риск, что он может снова начать торговаться как рискованная валюта. Такой прогноз сделали аналитики Goldman Sachs. Их процитировало агентство Bloomberg.

Свое предположение эксперты обосновали ростом политической неопределенности из-за ситуации с торговыми пошлинами, а также вопросом о том, сохранит ли Федеральная резервная система независимость. Агентство подчеркнуло, что хотя в Goldman Sachs не считают необратимой утрату долларом статуса актива-убежища, в перспективе ситуация обещает стать крайне нестабильной.

Bloomberg подчеркивает, что доллар ведёт себя не как убежище, а как источник волатильности. По словам аналитиков из Goldman Sachs, одним из самых «поразительных» событий 2025 года стала возросшая тенденция к падению доллара вместе с американскими акциями.

В начале июня стало известно, что ряд азиатских государств усилили тренд на дедолларизацию. Эксперты отметили, что непоследовательные решения президента США Дональда Трампа в торговой политике и резкое падение курса доллара способствуют более быстрому переходу к другим инструментам.

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