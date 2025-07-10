Дрон насадил украинский БПЛА на свой трезуб

Появилось видео перехвата украинского БПЛА российским дроном

В сети появилось видео необычного перехвата украинского разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) российским дроном. Ролик публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».

На видео видно, как FPV-перехватчик догоняет беспилотник самолетного типа и пробивает его приспособлением, похожим на трезубую вилку. В итоге БПЛА противника потерял управление и начал терять высоту.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения дронов ВСУ с помощью российского беспилотника. На ролике показаны несколько случаев, как дроны сближаются, после чего происходит выстрел дробью из установленного на БПЛА заряда. Пояснялось, что антидроновый дрон был сконструирован еще полгода назад, однако масштабного применения разработка пока не получила.