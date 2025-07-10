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18:50, 10 июля 2025Экономика

Эксперт пофантазировал на тему будущей ипотечной ставки

Брокер Ракута: Ипотечная ставка в конце года может опуститься до 19 %
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Ипотечная ставка в конце 2025 года может опуститься до 19-20 процентов. Таким прогнозом в разговоре с «Вечерней Москвой» поделился ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

«Если ставка Центробанка (ЦБ) будет 18–19 процентов, то рыночная ипотека будет на уровне 19–20», — пофантазировал эксперт. Тогда рынок недвижимости оживет, сделок станет больше. Некоторые россияне начнут планировать купить квартиру по рыночной ипотеке, чтобы в дальнейшем ее рефинансировать.

Если же ключевая ставка ЦБ опустится до 15 процентов, ипотечная составит примерно 17 процентов, что будет стимулировать россиян активно совершать сделки. Тогда наступят хорошие времена, считает Ракута.

В начале июля в России подешевела ипотека — ставки по рыночным кредитам на жилье в 20 крупнейших банках страны снизились за полгода почти на 5 процентных пунктов. Средние ставки опустились до 24,48 процента.

Спрос на вторичное жилье тем временем в первом полугодии 2025 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18 процентов. В настоящее время на рынке этого жилья затишье.

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