Глава Госдепа раскрыл связанные с Россией надежды США

Рубио: США надеются получить больше ясности по позиции России

США надеются получить больше ясности по позиции России касательно конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Reuters.

«Надеюсь, по итогам сегодняшнего дня и ближайших дней мы получим больше ясности относительно того, какова именно позиция и приоритеты России в этом вопросе, и сможем начать двигаться вперед», — отметил Рубио.

По словам главы Госдепа, Вашингтон осознает, что «на такие вещи нужно время и терпение», однако раздражен тем, что в вопросе урегулирования украинского конфликта «не достигнуто большего прогресса».

Ранее Рубио заявил, что США хотят увидеть дорожную карту завершения украинского кризиса.