Глава Госдепа раскрыл связанные с Россией надежды США

США надеются получить больше ясности по позиции России касательно конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Reuters.
«Надеюсь, по итогам сегодняшнего дня и ближайших дней мы получим больше ясности относительно того, какова именно позиция и приоритеты России в этом вопросе, и сможем начать двигаться вперед», — отметил Рубио.
По словам главы Госдепа, Вашингтон осознает, что «на такие вещи нужно время и терпение», однако раздражен тем, что в вопросе урегулирования украинского конфликта «не достигнуто большего прогресса».
Ранее Рубио заявил, что США хотят увидеть дорожную карту завершения украинского кризиса.