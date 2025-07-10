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16:55, 10 июля 2025Мир

Глава Госдепа раскрыл связанные с Россией надежды США

Рубио: США надеются получить больше ясности по позиции России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: MANDEL NGAN / Pool / Reuters

США надеются получить больше ясности по позиции России касательно конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Reuters.

«Надеюсь, по итогам сегодняшнего дня и ближайших дней мы получим больше ясности относительно того, какова именно позиция и приоритеты России в этом вопросе, и сможем начать двигаться вперед», — отметил Рубио.

По словам главы Госдепа, Вашингтон осознает, что «на такие вещи нужно время и терпение», однако раздражен тем, что в вопросе урегулирования украинского конфликта «не достигнуто большего прогресса».

Ранее Рубио заявил, что США хотят увидеть дорожную карту завершения украинского кризиса.

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