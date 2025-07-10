Глава Госдепа высказался о возможности встречи Трампа и Путина

Рубио: Встреча Трампа и Путина не планируется

Встреча президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным не планируется. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Reuters.

«Нет, никакой встречи на высшем уровне не запланировано», — отметил глава Госдепа.

Рубио добавил, что США продолжат контактировать с российской стороной «при любой возможности». Он подчеркнул важность поддержания отношений Москвы и Вашингтона.

Ранее Рубио заявил, что США надеются получить больше ясности по позиции России касательно конфликта на Украине.