American Conservative: Конфликт на Украине приближается к печальному финалу

Конфликт на Украине приближается к финалу, который окажется печальным для Киева. Такой исход противостояния в своей колонке для издания American Conservative предрек колумнист Тед Снайдер.

«Украине обещали всю необходимую военную поддержку на срок, необходимый для защиты ее права на вступление в НАТО, на место в Европейском союзе и на переориентацию на Запад, на возвращение всех утраченных территорий, а также на ослабление и разгром России. Ни одно из этих обещаний не было выполнено, и история Украины подходит к очень печальному концу», — написал автор.

По его словам, самая большая проблема Киева — положение дел на поле боя. Снайдер отметил, что западные СМИ на протяжении долгого времени упорно не принимали во внимание, что Россия уже давно одерживает победу в противостоянии. А когда скрывать это уже не получалось, они начали активно применять вводящие в заблуждение фразы «медленное продвижение» или «с тяжелыми потерями».

«Россия продвигается на запад вдоль всей линии соприкосновения, которая становится все более протяженной. Серьезно измотанным украинским вооруженным силам с трудом удается защищать свои земли. Россия сосредоточила огромные силы в нескольких регионах, в том числе в районе Сум и Покровска», — признал Снайдер.

Он добавил, что ситуация для Украины почти наверняка будет ухудшаться из-за неопределенности с поставками дополнительных вооружений Киеву Соединенными Штатами. Еще более разочаровывающим для Украины, по мнению автора материала, стал отказ Вашингтона вводить какие-либо новые санкции против России. На этом фоне не только нынешнее военное противостояние, но и перспективы обещанной западной интеграции выглядят для Украины достаточно мрачными.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский предложил разработать для Украины «план Маршалла». По его мнению, необходим систематический подход в вопросе восстановления страны после окончания боевых действий.