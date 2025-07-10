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16:10, 10 июля 2025Бывший СССР

Зеленский предложил разработать для Украины «план Маршалла»

Зеленский: Нужен систематический подход в вопросе восстановления Украины
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

В вопросе восстановления Украины необходим систематический подход. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на конференции по вопросам восстановления страны, передает бывший советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

«Нам нужен подход в стиле "плана Маршалла", и мы должны разработать его вместе», — предложил он.

По словам Зеленского, восстановление Украины может способствовать модернизации других европейских стран. Он заявил, что для реконструкции страны необходимо использовать замороженные российские активы.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту Украины Владимиру Путину во время конференции по вопросам восстановления Украины. Он подчеркнул, что Европа продолжит поддерживать Киев, и не собирается сдаваться.

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