Зеленский предложил разработать для Украины «план Маршалла»

Зеленский: Нужен систематический подход в вопросе восстановления Украины

В вопросе восстановления Украины необходим систематический подход. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на конференции по вопросам восстановления страны, передает бывший советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

«Нам нужен подход в стиле "плана Маршалла", и мы должны разработать его вместе», — предложил он.

По словам Зеленского, восстановление Украины может способствовать модернизации других европейских стран. Он заявил, что для реконструкции страны необходимо использовать замороженные российские активы.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту Украины Владимиру Путину во время конференции по вопросам восстановления Украины. Он подчеркнул, что Европа продолжит поддерживать Киев, и не собирается сдаваться.