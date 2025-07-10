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18:16, 11 июля 2025Моя страна

«Крыса» пришла на выпускной студентки в российском городе

Подруга в костюме крысы пришла на вручение диплома студентки в Уфе
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал Ufa_rb

«Крыса» пришла на выпускной студентки в российском городе. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Ufa_rb.

Известно, что родители девушки из Уфы не смогли поддержать ее на вручении диплома. Однако ее решила приободрить подруга, надев костюм Реми из Рататуя. Так, она поднялась на сцену в необычном наряде и обняла подругу во время торжественного момента.

Оказалось, что костюм мультяшной крысы послужил отсылкой к тому, что выпускница хорошо готовит и кормила подругу, когда они жили в общежитии.

Ранее в июле российская школьница сдала ЕГЭ на 200 баллов и раскрыла секрет успеха. Отмечалось, что ученица красноярской школы № 143 Вероника Губайдуллина набрала высший балл на экзаменах по информатике и русскому языку.

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