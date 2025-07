Ловец рептилий пережил укус ядовитой змеи и забыл свою возлюбленную

В Австралии ловец рептилий Пелли забыл возлюбленную из-за укуса змеи

Известный в Австралии ловец рептилий Марк Пелли пережил укус ядовитой змеи и столкнулся с амнезией. Об этом он рассказал Need To Know.

Тигровая змея напала на Пелли 10 марта 2024 года. Как рассказала позднее дочь мужчины, из-за действия яда у него расширились зрачки, он не мог нормально говорить, видеть и дышать. Его срочно доставили в больницу. В течение 10 дней врачи вытаскивали Пелли с того света. Когда он очнулся, ему диагностировали полную ретроградную амнезию: он полностью забыл свою возлюбленную Ребекку.

Как рассказывает Ребекка, тогда она не знала, что произошло с Марком. «Я не смотрю новости, поэтому, несмотря на то, что нападении змеи на Марка попало в заголовки международных газет, я не обращала на это внимания и думала, что просто перестала ему нравиться», — призналась женщина. Тогда она написала ему. Получив сообщение, Марк с удивлением прочитал всю переписку с Ребеккой и понял, что состоит с ней в отношениях.

31 марта пара встретилась. Мужчина признался, что не помнит ничего о Ребекке и не будет ее винить, если она решит бросить его. «Я с нетерпением жду, когда ты снова влюбишься в меня по уши», — сказала тогда Ребекка. Как вспоминает Марк, он коснулся ее руки и осознал, что все еще влюблен в нее. «Мое сердце узнало Ребекку, хотя мой разум ничего не знал», — объяснил он.

Марк и Ребекка смогли все преодолеть и в июле 2025 года сыграли свадьбу. Несмотря на произошедшее, мужчина не собирается бросать свою работу ловца змей. Его новоиспеченная жена планирует ему в этом помогать.

Ранее сообщалось, что в штате Юта, США, мужчина забыл о расставании с девушкой из-за сотрясения мозга, смог добиться ее руки и сердца и жениться на ней. «Мы действительно чувствовали, что невидимые нити все это время связывали нас», — подчеркнула девушка.