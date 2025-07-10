Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:43, 10 июля 2025Из жизни

Ловец рептилий пережил укус ядовитой змеи и забыл свою возлюбленную

В Австралии ловец рептилий Пелли забыл возлюбленную из-за укуса змеи
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Australia | Mark Pelley The Snake Hunter

Известный в Австралии ловец рептилий Марк Пелли пережил укус ядовитой змеи и столкнулся с амнезией. Об этом он рассказал Need To Know.

Тигровая змея напала на Пелли 10 марта 2024 года. Как рассказала позднее дочь мужчины, из-за действия яда у него расширились зрачки, он не мог нормально говорить, видеть и дышать. Его срочно доставили в больницу. В течение 10 дней врачи вытаскивали Пелли с того света. Когда он очнулся, ему диагностировали полную ретроградную амнезию: он полностью забыл свою возлюбленную Ребекку.

Как рассказывает Ребекка, тогда она не знала, что произошло с Марком. «Я не смотрю новости, поэтому, несмотря на то, что нападении змеи на Марка попало в заголовки международных газет, я не обращала на это внимания и думала, что просто перестала ему нравиться», — призналась женщина. Тогда она написала ему. Получив сообщение, Марк с удивлением прочитал всю переписку с Ребеккой и понял, что состоит с ней в отношениях.

Материалы по теме:
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

31 марта пара встретилась. Мужчина признался, что не помнит ничего о Ребекке и не будет ее винить, если она решит бросить его. «Я с нетерпением жду, когда ты снова влюбишься в меня по уши», — сказала тогда Ребекка. Как вспоминает Марк, он коснулся ее руки и осознал, что все еще влюблен в нее. «Мое сердце узнало Ребекку, хотя мой разум ничего не знал», — объяснил он.

Марк и Ребекка смогли все преодолеть и в июле 2025 года сыграли свадьбу. Несмотря на произошедшее, мужчина не собирается бросать свою работу ловца змей. Его новоиспеченная жена планирует ему в этом помогать.

Ранее сообщалось, что в штате Юта, США, мужчина забыл о расставании с девушкой из-за сотрясения мозга, смог добиться ее руки и сердца и жениться на ней. «Мы действительно чувствовали, что невидимые нити все это время связывали нас», — подчеркнула девушка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полковника СБУ застрелили в Киеве. Он «создавал много проблем» для России

    Ловец рептилий пережил укус ядовитой змеи и забыл свою возлюбленную

    Ким Кардашьян сменила имидж

    Хинштейн заявил о представлении к награде не выжившего при атаке ВСУ в Курске росгвардейца

    Боец отряда «Орлан» попал под удар украинского БПЛА

    Совместивший обучение брейк-дансу с растлением педагог попался россиянке

    Солнце впервые стало главным источником энергии в Евросоюзе

    Появились кадры со встречи Лаврова и Рубио

    Военный раскрыл особенности атаковавших Украину российских «Гераней»

    В СБУ подтвердили убийство причастного к диверсиям на территории России полковника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости