Мантия Луны оказалась переплавленной

Китайская академия наук: Мантия Луны могла подвергаться переплавлению

Мантия Луны могла подвергаться переплавлению. К такому выводу пришли китайские ученые после анализа доставленных с естественного спутника Земли в ходе миссии Chang'e-6 образцов. Об этом со ссылкой на Китайскую академию наук сообщает ТАСС.

После изучения доставленных из района южного полюса с обратной стороны Луны образцов реголита ученые пришли к выводу, что они содержат нехарактерную для обычной мантии материю.

«Это говорит о том, что породы, породившие древнюю мантию Луны, изначально содержали в себе мало этих атомов, или же что они были повторно переплавлены после падения астероида, породившего самый большой кратер на поверхности Луны», — заявили в академии.

По оценке ученых, падение астероида, вызвавшего повторное плавление лунной мантии, могло произойти 4,2-4,3 миллиарда лет назад. При этом специалисты не исключают, что необычная материя могла содержаться в лунной мантии изначально.

В сентябре 2024 года планетолог Клайв Нилиз Университета Нотр-Дам (США) заявил изданию SpaceNews, что планы Китая по освоению Луны должны стать тревожным сигналом для НАСА.