Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:32, 10 июля 2025Наука и техника

Мантия Луны оказалась переплавленной

Китайская академия наук: Мантия Луны могла подвергаться переплавлению
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: MUSTAFA YANAR / Shutterstock / Fotodom

Мантия Луны могла подвергаться переплавлению. К такому выводу пришли китайские ученые после анализа доставленных с естественного спутника Земли в ходе миссии Chang'e-6 образцов. Об этом со ссылкой на Китайскую академию наук сообщает ТАСС.

После изучения доставленных из района южного полюса с обратной стороны Луны образцов реголита ученые пришли к выводу, что они содержат нехарактерную для обычной мантии материю.

«Это говорит о том, что породы, породившие древнюю мантию Луны, изначально содержали в себе мало этих атомов, или же что они были повторно переплавлены после падения астероида, породившего самый большой кратер на поверхности Луны», — заявили в академии.

Материалы по теме:
Красный спутник Китай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
Красный спутникКитай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
12 декабря 2018
Красный рывок. Китай побил рекорды СССР в космонавтике. Сможет ли он стать главным в космосе?
Красный рывок.Китай побил рекорды СССР в космонавтике. Сможет ли он стать главным в космосе?
5 июля 2021

По оценке ученых, падение астероида, вызвавшего повторное плавление лунной мантии, могло произойти 4,2-4,3 миллиарда лет назад. При этом специалисты не исключают, что необычная материя могла содержаться в лунной мантии изначально.

В сентябре 2024 года планетолог Клайв Нилиз Университета Нотр-Дам (США) заявил изданию SpaceNews, что планы Китая по освоению Луны должны стать тревожным сигналом для НАСА.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Трамп разочарован». Рубио встретился с Лавровым. Какие предложения передала Россия по конфликту на Украине?

    Глава Госдепа высказался о возможности встречи Трампа и Путина

    Госдума отклонила законопроект об отмене Fan ID

    Крупнейший поставщик шоколада ухудшил прогноз мировых продаж

    Раскрыта дата начала продаж кроссовера «Москвич 8»

    Доллару предсказали очередной виток нестабильности

    Россиянам назвали самую популярную пластику

    В Литве раскрыли подробности об упавшем на ее территории беспилотнике

    В Азербайджане арестовали служивших в ЧВК «Вагнер»

    Легендарную российскую киностудию изменят

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости