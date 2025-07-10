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19:17, 10 июля 2025Моя страна

Медведь разорил палаточный лагерь ради сладостей и прихватил с собой паспорт

На Байкале медведь зашел в палаточный лагерь за едой и ушел с чужим паспортом
Антонина Черташ
Антонина Черташ

На Байкале медведь решил полакомиться едой туристов и зашел в палаточный лагерь в парке «Заповедное Прибайкалье». Об этом сообщает издание Baza.

Инцидент произошел 9 июля на популярной среди туристов Большой Байкальской тропе. Хищник разорил лагерь на мысе Соболев, съев все сладости, которые смог найти. Медведь методично обходил палатки, собирая сгущенку, сахар и конфеты, а затем принялся за тушенку, при этом оставив нетронутой лежавшую на виду колбасу. Из лагеря он ушел, прихватив с собой чужой паспорт.

«Самый странный момент — он утащил с собой сумку с документами, но потом выбросил ее неподалеку», — рассказали очевидцы.

Этот же медведь в тот же день напугал двух туристов из Красноярска — людям пришлось спасаться в ледяной воде Байкала. По словам туристов, они заметили зверя, когда поднимались с берега на обрыв. Всех людей эвакуировали из парка.

После инцидента тропу закрыли, а специалисты «Заповедного Прибайкалья» выразили опасения, что зверь, попробовавший человеческую еду, может снова выйти к людям.

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Ранее купающегося медведя заметили в Томской области. Очевидец снял зверя на камеру, когда он плыл по реке Томь. По словам оператора, медведь искупался и вышел обсохнуть на городской пляж.

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