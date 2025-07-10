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15:02, 10 июля 2025Силовые структуры

Московского школьника развели на деньги под видом свидания с девушкой

В Москве мошенники выманили у школьника деньги под угрозой удара ВСУ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Freepik

В Москве школьника развели на деньги под видом свидания с девушкой. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, 1 июля 14-летний подросток познакомился в мессенджере с девушкой. Новая знакомая попросила школьника прислать свою геолокацию, чтобы вместе прогуляться. Он отдыхал на даче в Подмосковье и отправил данные с адресом. После этого с неизвестного номера ему пришло видео, на котором мужчина в камуфляжной одежде заявил, что Украина одержит победу. Затем школьнику написал якобы сотрудник ФСБ, рассказав, что по геолокации, отправленной девушке, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесут ракетный удар, и против парня возбудят уголовное дело.

«Следователь» предложил подростку решить проблему. Женщина убедила его приехать в Москву, найти деньги родителей и отправить на безопасный счет. Он выполнил требование. Спустя несколько дней родители заметили пропажу сотен тысяч рублей и обратились в полицию.

Ранее экс-советник бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и бывший зампред партии «Парнас» Михаил Шнейдер стал жертвой телефонных мошенников и перевел им 1,1 миллиона рублей, предполагая, что сохраняет деньги на безопасном счете.

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