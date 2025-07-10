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20:28, 10 июля 2025Забота о себе

Мужчинам назвали неочевидную причину проблем с потенцией

Уролог Морозов: Дефицит витамина D и цинка может вызвать бесплодие у мужчин
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: topperspix / Shutterstock / Fotodom

Дефицит некоторых витаминов и микроэлементов может вызвать проблемы с потенцией и бесплодие, предупредил уролог-андролог высшей категории, кандидат медицинских наук Дмитрий Морозов. О неочевидной причине проблем с интимным здоровьем он рассказал мужчинам в разговоре с «Известиями».

Врач объяснил, что для полноценной работы репродуктивной системы мужчинам необходим цинк. «Даже минимальные дозы этого микроэлемента играют огромную роль в поддержке мужской гормональной системы. В первую очередь это выработка мужского гормона тестостерона, при низких уровнях которого у мужчины резко снижается либидо и развивается эректильная дисфункция», — отметил он. Врач добавил, что сильный дефицит цинка может снизить подвижность сперматозоидов.

Также Морозов отметил важность витамина D. Его недостаток приводит к гормональному дисбалансу и значительно ухудшает качество спермы. При этом острая нехватка витамина D может спровоцировать эректильную дисфункцию и проблемы с фертильностью даже у молодых людей, предупредил врач.

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