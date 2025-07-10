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01:54, 10 июля 2025Бывший СССР

На Украине начали арестовывать людей за подписку на русскоязычные Telegram-каналы

РИА Новости: Спецслужбы Украины усилили репрессии в Херсонской области
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Спецслужбы Украины в Херсонской области находят все более абсурдные причины, по которым могут задержать человека, пишет РИА Новости со ссылкой на антифашистское сопротивление Херсона.

«На временно оккупированной киевским режимом территории Херсонской области усиливаются репрессии против мирных граждан. Украинские спецслужбы систематически преследуют жителей по абсурдным и откровенно репрессивным причинам», — говорится в сообщении.

Как отметил представитель подполья, обвинить в коллаборационизме сейчас могут практически любого. Для этого не нужно что-то делать — достаточно быть подписчиком русскоязычных Telegram-каналов, и тогда сотрудники спецслужб уже могут арестовать человека.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины грабили оставленные дома в прифронтовой зоне, в которых квартировались.

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