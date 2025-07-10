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13:47, 10 июля 2025Наука и техника

Названы способные остановить супербактерии растения

Front microbiol: Куркумин и эмодин подавляют рост мультирезистентных бактерий
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dinesh Valke / Wikimedia

Ученые из Университета штата Юта нашли способ бороться с устойчивыми к антибиотикам бактериями в сточных водах, используя натуральные соединения из растений. Как показало исследование, опубликованное в Frontiers in Microbiology, куркумин (из куркумы) и эмодин (из ревеня) значительно подавляют рост и активность мультирезистентных бактерий.

Исследователи проанализировали образцы сточных вод из очистных сооружений в Логане (штат Юта) и выделили девять штаммов бактерий, устойчивых ко многим антибиотикам. Некоторые из них сами по себе неопасны, но могут передавать гены устойчивости опасным патогенам, таким как кишечная палочка.

В лабораторных условиях колонии этих бактерий обрабатывали 11 природными соединениями. Лучшие результаты показали куркумин и эмодин: они снижали рост бактерий, образование биопленок и клеточную активность. Однако грамотрицательные бактерии, такие как Chryseobacterium, оказались устойчивы ко всем соединениям.

Авторы подчеркивают: если эффективность будет подтверждена на реальных объектах, такие вещества смогут стать безопасной альтернативой антибиотикам на стадии очистки сточных вод и предотвратить распространение «супербактерий».

Ранее ученые выяснили, что даже самые современные очистные сооружения не способны эффективно очищать воду от микропластика. Частицы пластика продолжают проникать в реки и грунтовые воды, распространяя опасные химикаты.

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