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15:33, 10 июля 2025Экономика

Нефть подешевела на данных о запасах в США

Биржевая цена Brent падала более чем на процент на фоне роста запасов в США
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

В ходе торгов в четверг, 10 июля, стоимость фьючерсных контрактов на сентябрьские поставки эталонной североморской марки нефти Brent в моменте падала более чем на процент. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

К 14:50 по московскому времени сырьевые котировки упали на 1,05 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составили 69,45 доллара за баррель. Ближе к 15:25 падение незначительно замедлилось. К тому времени стоимость барреля Brent поднялась примерно до 69,75 доллара. Несмотря на это, достигнутый результат оказался на 0,61 процента ниже, чем вечером 9 июля.

Эксперты связывают наблюдающееся падение сырьевых котировок в первую очередь с выходом статистики по запасам нефти в США. Ранее американское Минэнерго сообщило, что коммерческие резервы сырья в стране в конце июня — начале июля увеличились сразу на 7,1 миллиона баррелей вместо ожидаемого экспертами прироста в 2 миллиона. Динамика оказалась максимальной с конца января.

Дополнительное влияние на ситуацию с мировыми ценами на нефть также оказала договоренность стран-участниц сделки ОПЕК+ (включая Россию) о наращивании добычи сырья в августе на 548 тысяч баррелей в сутки. Это может создать предпосылки для увеличения предложения на глобальном энергетическом рынке. На этом фоне аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко спрогнозировал, что в обозримом будущем сырьевые котировки останутся плюс-минус на нынешнем уровне.

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