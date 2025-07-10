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02:00, 10 июля 2025Наука и техника

Обнаружено эффективное средство борьбы с алкоголизмом

Addict Biol: Tideglusib оказался эффективным средством борьбы с алкоголизмом
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Препарат Tideglusib, изначально разрабатывавшийся для лечения болезни Альцгеймера, показал перспективные результаты в борьбе с алкогольной зависимостью. Об этом сообщает команда исследователей из Университета Виргинии, чья статья опубликована в журнале Addiction Biology.

В доклинических экспериментах на мышах препарат снизил как хроническое, так и запойное потребление алкоголя, особенно у самцов. Побочных эффектов обнаружено не было. Tideglusib ингибирует активность белка GSK3β, с которым ранее связали усиление тяги к спиртному. Ученые предполагают, что подавление этого белка может ослабить нейронные цепи, вовлеченные в формирование зависимости.

Алкоголизм остается одной из главных причин предотвратимой смертности, и доступные лекарства (налтрексон, акампросат, дисульфирам) подходят не всем. Авторы подчеркивают: Tideglusib уже проходит клинические испытания по другим показаниям, что может ускорить его путь к применению при зависимостях.

Ранее ученые выявили нейропротективные свойства амброксола — препарата, известного как отхаркивающее средство. Новое исследование показало, что он может замедлять развитие деменции при болезни Паркинсона, особенно у пациентов с генетическим риском.

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