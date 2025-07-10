Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:03, 10 июля 2025Мир

Одна страна ответила на призыв США передать Украине Patriot

Мерц: Германия готова закупать ЗРК Patriot у США для их передачи Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Patryk Ogorzalek / Agencja Wyborcz / Reuters

Германия готова закупать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot у США для их передачи Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает Reuters.

«Мы готовы приобрести дополнительные системы Patriot у США, чтобы предоставить их Украине», — сказал он.

Мерц добавил, что на прошлой неделе он обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о поставках Patriot. По его словам, в настоящее время министры обороны двух стран ведут переговоры об их передаче.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассчитывает убедить союзников по НАТО передать часть имеющихся в их распоряжении Patriot Украине. Он уточнил, что такие ЗРК есть, в частности, у Германии и Испании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио раскрыл причину разочарования Трампа

    Россиян призвали расставить по даче металлические дуги

    Мужчина получил серьезные раны из-за карточек с покемонами

    Собянин заявил о третьем сбитом на подлете к Москве беспилотнике

    Рубио подмигнул Лаврову

    Украина получила еще миллиард евро доходов от замороженных активов России

    Москвичи отвернулись от вторичного жилья

    Собянин заявил о предотвращении еще одной атаки беспилотника на Москву

    В Госдуме осудили купивших билеты на концерт Агутина за полмиллиона рублей россиян

    Самолет с туристами рухнул носом вниз у жилых домов и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости