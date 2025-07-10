Одна страна ответила на призыв США передать Украине Patriot

Мерц: Германия готова закупать ЗРК Patriot у США для их передачи Украине

Германия готова закупать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot у США для их передачи Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает Reuters.

«Мы готовы приобрести дополнительные системы Patriot у США, чтобы предоставить их Украине», — сказал он.

Мерц добавил, что на прошлой неделе он обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о поставках Patriot. По его словам, в настоящее время министры обороны двух стран ведут переговоры об их передаче.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассчитывает убедить союзников по НАТО передать часть имеющихся в их распоряжении Patriot Украине. Он уточнил, что такие ЗРК есть, в частности, у Германии и Испании.