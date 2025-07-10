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19:08, 10 июля 2025Экономика

Официальный курс доллара упал ниже 78 рублей

ЦБ установил официальный курс доллара на 11 июля на уровне в 77,9 рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Официальный курс доллара в России опустился ниже отметки 78 рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центробанка (ЦБ) РФ.

Руководство регулятора установило котировки американской валюты на уровне 77,9 рубля. На этом фоне курс доллара будет находиться в пятницу, 11 июля. Для сравнения, в четверг, 10 числа, котировки составляли 78,17 рубля. Таким образом, официальный курс доллара опустили на 27 копеек. Котировки европейской валюты, напротив, подняли примерно на 8 копеек — с 91,42 до 91,5 рубля. Курс китайского юаня, в свою очередь, понизили на 3 копейки — с 10,85 до 10,82 рубля.

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Несмотря на продолжающееся укрепление рубля к доллару, ряд экспертов сходится во мнении, что подобная динамика в валютной паре будет наблюдаться недолго. Уже к началу осени, согласно ожиданиям старшего аналитика Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Тарасенко, котировки американской валюты пробьют психологическую отметку в 100 рублей. Резкому ослаблению рубля, отмечает она, во многом поспособствует снижение цен на основные категории экспортной продукции РФ, включая нефть.

Если этот прогноз сбудется, курс доллара вернется к оптимальному для отечественных поставщиков сырья уровню, полагает глава ВТБ Андрей Костин. При таком раскладе (при котировках 90-100 рублей за доллар) можно будет ожидать увеличения поступлений от продажи энергоресурсов в федеральный бюджет и снижения дефицита госказны. Нынешний же курс доллара он назвал вредным для российской экономики.

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