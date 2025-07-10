Определен скрытый фактор тройного ухудшения зрения

BMJ Open: Диабет втрое увеличивает риск глазных болезней у пожилых людей

Высокий уровень сахара в крови втрое повышает риск развития глазных заболеваний у пожилых людей с диабетом. Это выяснили исследователи из Университетского колледжа Лондона, проанализировав данные о здоровье 5600 человек старше 52 лет за период в 14 лет. Результаты работы опубликованы в BMJ Open.

У людей с повышенным уровнем гликированного гемоглобина (HbA1c выше 6,5 процента) — вероятность поражения сетчатки глазного яблока достигала 31 процента. Для сравнения, у тех, кто держал сахар в норме, этот риск составлял лишь 9 процентов.

Кроме того, участники с высоким сахаром чаще сталкивались с глаукомой и возрастной макулярной дегенерацией. Особенно уязвимыми оказались люди с недиагностированным диабетом: их риск развития макулодистрофии был на 38 процентов выше, чем у тех, кто знал о диагнозе и контролировал заболевание.

Авторы подчеркивают важность раннего выявления и контроля диабета, а также регулярных проверок зрения у пожилых людей. По их мнению, ранняя диагностика и помощь в контроле уровня сахара помогут сократить количество случаев потери зрения.

Ранее ученые предложили восстанавливать зрение при возрастных повреждениях сетчатки с помощью золотых наночастиц и мягкой лазерной стимуляции. В экспериментах метод показал улучшение зрительных функций и высокую безопасность.