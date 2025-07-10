Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:26, 10 июля 2025Наука и техника

Определен скрытый фактор тройного ухудшения зрения

BMJ Open: Диабет втрое увеличивает риск глазных болезней у пожилых людей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Высокий уровень сахара в крови втрое повышает риск развития глазных заболеваний у пожилых людей с диабетом. Это выяснили исследователи из Университетского колледжа Лондона, проанализировав данные о здоровье 5600 человек старше 52 лет за период в 14 лет. Результаты работы опубликованы в BMJ Open.

У людей с повышенным уровнем гликированного гемоглобина (HbA1c выше 6,5 процента) — вероятность поражения сетчатки глазного яблока достигала 31 процента. Для сравнения, у тех, кто держал сахар в норме, этот риск составлял лишь 9 процентов.

Кроме того, участники с высоким сахаром чаще сталкивались с глаукомой и возрастной макулярной дегенерацией. Особенно уязвимыми оказались люди с недиагностированным диабетом: их риск развития макулодистрофии был на 38 процентов выше, чем у тех, кто знал о диагнозе и контролировал заболевание.

Авторы подчеркивают важность раннего выявления и контроля диабета, а также регулярных проверок зрения у пожилых людей. По их мнению, ранняя диагностика и помощь в контроле уровня сахара помогут сократить количество случаев потери зрения.

Ранее ученые предложили восстанавливать зрение при возрастных повреждениях сетчатки с помощью золотых наночастиц и мягкой лазерной стимуляции. В экспериментах метод показал улучшение зрительных функций и высокую безопасность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не сдадимся». Мерц пригрозил Путину и обратился к Трампу с просьбой

    МИД прокомментировал сообщения о возможном введении санкций против Армении

    Муж и жена с подачи сына шпионили за ранеными российскими военными

    В Москве зафиксирован температурный рекорд почти за 150 лет

    Суд вынес решение по аресту Гуцул

    Над Московским регионом и еще двумя областями сработали системы ПВО

    Стало известно о взятии в клещи ВС России города в Харьковской области

    Захарова подписала фото переговоров Лаврова хештегом «ВанЛав»

    На Украине разоблачили мошеннический кол-центр с защищенными от дронов машинами

    Российский криминальный авторитет оказался под следствием из-за помощи женщине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости