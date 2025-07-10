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15:29, 10 июля 2025Силовые структуры

Осужденная российская фотомодель обжалует приговор в Верховном суде

Защита фотомодели Судаковой, осужденная за убийство мужа, обжалует приговор в ВС
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: «Редакция» / YouTube

Защита фотомоделии Лилии Судаковой, осужденной за ранение мужа ножом, обжалует приговор в Верховном суде России. Об этом сообщила адвокат подсудимой, передает «Фонтанка».

По данным издания, Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге оставил в силе решение апелляционной инстанции, который приговорил Судакову к семи годам колонии. Модель участвовала в процессе по видео.

О расправе модели над мужем сообщалось 1 декабря 2020 года. Пара приехала в Северную столицу отдохнуть и сняла квартиру. Из-за приглашенной мужем в гости девушки возлюбленные поругались. На кухне произошла ссора, закончившаяся дракой. В какой-то момент у модели в руках оказался нож, которым она ударила мужа в сердце. Девушка вызвала скорую и написала явку с повинной.

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