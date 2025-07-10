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19:39, 10 июля 2025Интернет и СМИ

Порошенко показал разрушенную телестудию и похвастался заслугами в информационной войне

Порошенко показал разрушенную после российского удара студию «Пятого канала»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) показал разрушенную после российского удара студию «Пятого канала» в Киеве, а также похвастался заслугами в информационной войне. Пост он опубликовал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«На фото — студия "Пятого канала". Я бывал в ней не раз. И сегодня ночью она была уничтожена», — написал Порошенко. По его словам, сотрудники телеканала не пострадали.

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По мнению Порошенко, самим фактом атаки по телестудии Россия признала его заслуги в информационной войне. Он добавил, что этот удар стал уже вторым с начала спецоперации. Первым он метафорически назвал действия украинских властей, которые «весной 2022 года не пускали телемарафон», а затем «незаконно исключали канал из эфира».

Ранее Минобороны России подтвердило групповой удар по объектам в Киеве в ночь с 9 на 10 июля. В ведомстве отметили, что он был выполнен высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками. Целями атаки названы предприятия военно-промышленного комплекса и инфраструктура военного аэродрома.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что атака на Киев продлилась почти 10 часов. По его данным, за это время российские войска запустили 18 крылатых и баллистических ракет и порядка 400 ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе около 200 дронов типа «Герань».

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