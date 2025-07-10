ПСЖ разгромил «Реал» и вышел в финал клубного чемпионата мира

ПСЖ разгромил «Реал» и вышел в финал клубного чемпионата мира

Французский «Пари Сен-Жермен» разгромил мадридский «Реал» и вышел в финал клубного чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Полуфинал турнира прошел в среду, 9 июля, на стадионе «Метлайф» в США и завершился победой ПСЖ со счетом 4:0. На 6-й минуте мяч забил Фабиан Руис. Спустя три минуты преимущество парижан удвоил Усман Дембеле. На 24-й минуте Руис оформил дубль. Последний мяч в ворота «Реала» на 87-й минуте забил Гонсалу Рамуш.

В финале ПСЖ сыграет с лондонским «Челси». В своем полуфинале, прошедшем 8 июля, лондонцы оказались сильнее бразильского «Флуминенсе» (2:0).

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. В нынешнем году он проходит в новом формате, в турнире принимают участие 32 команды из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд соревнований составляет один миллиард долларов.