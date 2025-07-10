Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
0:2
Завершен
Белинда Бенчич
Уимблдон (ж)
Ига Швёнтек
2:0
Завершен
Людмила Самсонова
Уимблдон (ж)
Янник Синнер
3:0
Завершен
Бен Шелтон
Уимблдон (м)
ПСЖ
4:0
Завершен
Реал Мадрид
Клубный чемпионат мира — 2025|1/2 финала
00:30, 10 июля 2025Спорт

ПСЖ разгромил «Реал» и вышел в финал клубного чемпионата мира

ПСЖ разгромил «Реал» и вышел в финал клубного чемпионата мира
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Adam Hunger / AP

Французский «Пари Сен-Жермен» разгромил мадридский «Реал» и вышел в финал клубного чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Полуфинал турнира прошел в среду, 9 июля, на стадионе «Метлайф» в США и завершился победой ПСЖ со счетом 4:0. На 6-й минуте мяч забил Фабиан Руис. Спустя три минуты преимущество парижан удвоил Усман Дембеле. На 24-й минуте Руис оформил дубль. Последний мяч в ворота «Реала» на 87-й минуте забил Гонсалу Рамуш.

В финале ПСЖ сыграет с лондонским «Челси». В своем полуфинале, прошедшем 8 июля, лондонцы оказались сильнее бразильского «Флуминенсе» (2:0).

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. В нынешнем году он проходит в новом формате, в турнире принимают участие 32 команды из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд соревнований составляет один миллиард долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин снял с должности заместителя Лаврова

    52-летняя София Вергара показала фигуру в купальнике с откровенными вырезами

    В Германии высказались о колебаниях Трампа между диалогом и конфронтацией с Россией

    В США указали на дыры в обороне Украины

    Трампа осудили за решение поставлять оружие Украине

    Эксперт объяснил слова Трампа о помощи Украине

    Жители Курска рассказали о своих чувствах после гибели пятилетнего ребенка из-за удара ВСУ

    Минтруд опроверг информацию о планах завезти в Россию миллион трудовых мигрантов из Индии

    Заключенные подрались с женщинами во время свидания в тюрьме и попали на видео

    Американские генералы встревожились из-за количества F-35

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости