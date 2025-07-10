«Радиостанция Судного дня» передала два загадочных сообщения

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 10 июля передала новые загадочные сообщения

Радиостанция УВБ-76 снова заработала. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В ее первом сообщении, переданном 10 июля, упоминалось слово «такса». Затем в эфире так называемой «Радиостанции Судного дня» прозвучало загадочное слово «вестомор».

НЖТИ 62679 ТАКСА 0216 5516

НЖТИ 15886 ВЕСТОМОР 9089 7726 сообщения УВБ-76

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые некоторые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о работе этой частоты не являются общедоступными.