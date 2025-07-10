Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:07, 10 июля 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала два загадочных сообщения

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 10 июля передала новые загадочные сообщения
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 снова заработала. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В ее первом сообщении, переданном 10 июля, упоминалось слово «такса». Затем в эфире так называемой «Радиостанции Судного дня» прозвучало загадочное слово «вестомор».

НЖТИ 62679 ТАКСА 0216 5516
НЖТИ 15886 ВЕСТОМОР 9089 7726

сообщения УВБ-76
Материалы по теме:
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
17 декабря 2024
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
18 декабря 2024
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений. Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений.Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
19 декабря 2024

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые некоторые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о работе этой частоты не являются общедоступными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Трамп разочарован». Рубио встретился с Лавровым. Какие предложения передала Россия по конфликту на Украине?

    Глава Госдепа высказался о возможности встречи Трампа и Путина

    Госдума отклонила законопроект об отмене Fan ID

    Крупнейший поставщик шоколада ухудшил прогноз мировых продаж

    Раскрыта дата начала продаж кроссовера «Москвич 8»

    Доллару предсказали очередной виток нестабильности

    Россиянам назвали самую популярную пластику

    В Литве раскрыли подробности об упавшем на ее территории беспилотнике

    В Азербайджане арестовали служивших в ЧВК «Вагнер»

    Легендарную российскую киностудию изменят

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости