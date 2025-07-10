Раскрыт секрет ребенка с черепом в форме муравьиной головы

В Аргентине раскрыли секрет человеческого черепа, похожего на голову муравья

Аргентинские ученые объяснили, почему человеческий череп, найденный строителями в городе Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарка, так похож на муравьиную голову. Об этом пишет Live Science.

Необычные останки нашли под землей во время стройки. Деформированный череп лежал вместе с остальным скелетом, помещенным в могилу в позе эмбриона. По словам ученых, останки принадлежат ребенку возрастом три-четыре года. Рядом были закопаны фрагменты глиняной посуды. По ним археологи определили, что ребенок жил в 1100-1300 годах.

Никаких следов травм на скелете не было — только странная голова, вытянутая по бокам. Ее секрет раскрыл директор Provincial Directorate of Anthropology — организации, проводящей исследования в области антропологии и археологии, — Кристиан Себастьян Мелиан. Он объяснил форму детского черепа культурной практикой. В прошлом народы Южной Америки специально надевали на головы детей шлемы с набивками с определенных сторон.

Большинство ученых сходятся во мнении, что эта деформация почти не влияла на здоровье детей. Обычно она демонстрировала социальный статус семьи, в которой родился ребенок.

Ранее ученые сумели разгадать тайну огромного черепа, найденного в Китае в 1933 году. Он принадлежал денисовскому человеку — вымершему виду людей.